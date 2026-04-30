Nintendo Switch

MULLET MADJACK vient tout casser en moins de 10 secondes sur Nintendo Switch

Par ggvanrom - Il y a 6 heures

Si vous avez envie d'un shooter de type rogue-like bien nerveux, Epopeia Games vous propose de découvrir dès à présent MULLET MADJACK sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au tarif de 19,95€ sur l'eShop, notre test dédié est également disponible dans nos colonnes. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Un shooter d’action à haute intensité, 90 % de plaisir arcade, 10 % de roguelite.

  • Dans ce futur, l’HOMME et INTERNET ont fusionné pour créer un nouvel être. Cet être a besoin de DOPAMINE toutes les 10 SECONDES, sinon il MEURT !
  • DU PUR PLAISIR ARCADE ! Vous êtes MULLET MAD JACK, et vous devez éliminer des ennemis pour recharger vos 10 SECONDES DE VIE !
  • Affrontez des niveaux conçus à la main, générés aléatoirement, remplis de nouveaux obstacles excitants à chaque chapitre !
  • Mémorisez chaque salle et rivalisez pour obtenir les meilleurs temps !
  • Construisez intelligemment votre personnage à chaque ÉTAGE, dans une NARRATION COMPLÈTE avec de petits éléments de roguelite.
  • Vainquez les mystérieux cerveaux derrière tout ça et vivez l’intrigue ultime d’un ANIME OLD SCHOOL !
Source : Nintendo
MULLET MADJACK
Epopeia Games

  • 30 avril 2026
  • Inconnue
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