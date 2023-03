Mugen Souls - Le RPG culte de Idea Factory et Compile Heart disponible fin avril sur Nintendo Switch

Le RPG culte de Compile Heart et Idea Factory Mugen Souls profite de ce début d'année pour s'offrir une nouvelle sortie sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. Attendu pour le 27 avril 2023 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu.

Rejoignez Chou-Chou dans sa mission de conquête de l'univers et de ses sept mondes ! Dans ce JRPG au style animé, vous prendrez le commandement de votre fidèle compagnon Altis, de votre loyal péon Ryuto et de bien d'autres, alors que Chou-Chou transforme les héros et les seigneurs démoniaques de chaque monde en ses serviteurs personnels et libère ainsi l'univers des conflits sous son contrôle ultime. Mais tout se passera-t-il comme prévu ?

Mugen Souls propose des combats au tour par tour sur une carte de combat en libre accès, la personnalisation des parties et des compétences, des mondes étendus à explorer, et beaucoup de cette esthétique "moe" que les fans adorent ! Détruisez des cristaux sur le champ de bataille pour activer le mode Hyper, exécutez des combos et utilisez les techniques Moe Kill pour asservir vos ennemis et les transformer en objets en exploitant leurs faiblesses. Créez une troupe unique de serviteurs en personnalisant les parties du corps, les expressions faciales, les classes d'emploi et bien plus encore ! Cette version actualisée de Mugen Souls inclut tous les bonus précédents tout en adaptant fidèlement le contenu de l'original japonais, ce qui en fait la meilleure façon de découvrir ce JRPG culte !

Caractéristiques principales :