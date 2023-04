Mugen Souls s'est offert une sortie sur Nintendo Switch

Après une sortie les consoles de Sony, Mugen Souls est de retour sur Nintendo Switch ce 27 avril 2023 en version physique et dématérialisée. En attendant notre test dédié, nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous.

Rejoignez Chou-Chou lors de sa mission visant à conquérir l'univers et ses sept mondes ! Dans cet anime de style JRPG, vous dirigerez le fidèle compagnon Altis, le loyal serviteur Ryuto, pour ne citer qu'eux, alors que Chou-Chou asservit les héros et seigneurs démoniaques de chaque monde, tentant ainsi de mettre l'univers à ses pieds. Mais y parviendra-t-elle ?

Mugen Souls est un jeu de combat au tour par tour qui se déroule sur une carte de combat où vous pouvez vous déplacer librement. Il vous permet de personnaliser les équipes et les compétences, le tout avec une esthétique "moe" dont raffolent les fans ! Détruisez des cristaux sur le champ de bataille pour activer l'Hyper Mode, exécutez des combos et utilisez des techniques de combat "moe" pour asservir les ennemis et les transformer en objets en exploitant leurs points faibles. Créez des sbires uniques en personnalisant les parties du corps, les expressions du visage, les classes de missions et bien plus !

Cette version mise à jour de Mugen Souls comprend les suppléments précédents tout en adaptant fidèlement le contenu du jeu original japonais, la meilleure façon d'expérimenter ce JRPG aussi classique que culte !

Caractéristiques :