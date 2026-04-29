MOTOGP™26 est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Avis aux amoureux de simulation de grosses cylindrées, Milestone et MotoGP Sports Entertainment Group sont fiers d’annoncer la sortie officielle de MotoGP™26, le tout dernier opus de la célèbre franchise, sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Incluant l'intégralité du calendrier de la saison 2026, le titre combine un modèle de maniabilité repensé, un système dynamique de notes des pilotes, ainsi que des mécaniques de gestion de carrière plus approfondis, le tout permettant une expérience de jeu plus immersive et plus authentique. Du côté de Nintendo-Master.com, nous vous proposerons le test de la version Nintendo Switch 2 dans les prochains jours.

MotoGP™26 redéfinit sa physique grâce à un système de maniabilité axé sur le pilote, où le contrôle est étroitement lié à la façon dont les joueurs déplacent et positionnent le pilote sur la moto. Les mouvements du corps et les transferts de poids ont davantage d’impact sur la stabilité, les virages et le freinage, offrant ainsi une expérience de pilotage plus naturelle et plus réactive. Cette approche s'accompagne de nouvelles animations de pilote, et modifie ainsi les sensations de jeu tout en permettant davantage de précision au niveau des contrôles. Elle permet également plus d’amplitude au niveau des mouvements, tant en mode Pro qu'en mode Arcade.

Tout au long de la saison, le système « Dynamic Rider Ratings » offre aux joueurs un aperçu du paysage compétitif, grâce à des notes basées sur les véritables performances. Pour la première fois, les compétences des pilotes se reflètent dans une note globale calculée à partir de quatre critères : le contre-la-montre, le rythme de course, les duels et la régularité. Ce système permet de renforcer l'immersion et d’offrir une représentation plus authentique des rapports de forces présents au départ d’une course.

En dehors de la piste, le mode Carrière évolue vers une expérience plus dynamique et axée sur la prise de décision. Un nouveau paddock 3D permet aux joueurs de gérer les aspects clés de leur progression lors des incontournables week-ends de course.

Les interactions avec les médias jouent désormais un rôle plus important : les conférences de presse du jeudi permettent aux joueurs d’échanger avec les journalistes pour fixer des objectifs, d’évaluer leurs adversaires et de faire des choix susceptibles d’influencer leur réputation et leurs opportunités à venir. Un manager personnel aide également les joueurs à mener les négociations de contrat, à coordonner les relations avec les équipes et les constructeurs, et à faire le bon choix sur le marché des transferts, ce qui peut parfois changer le cours de leur histoire. De plus, en réponse à une demande de longue date de la communauté, MotoGP™26 permet aux fans de se glisser dans la peau d’un véritable héros du MotoGP™ et de réécrire son héritage ! Il sera désormais possible de débuter comme rookie en Moto3™ et de se frayer un chemin vers le sommet à travers de nombreux scénarios.

Après l'intensité des courses de championnat, MotoGP™26 enrichit son mode Race Off avec l'ajout de Canterbury Park, un nouveau circuit britannique qui vient s'ajouter à Borgo Caselle et Mont Lagard, ainsi que de nouvelles épreuves sur motos de série. Ces compétitions mono-marques réuniront des pilotes des catégories Moto3™, Moto2™ et MotoGP™, offrant de nouvelles occasions de s'entraîner sur des motos de route de 1 000 cm³ et élargissant encore la gamme de disciplines aux côtés du Motard, du Flat Track et des Minibikes.

À noter que les nouveaux packs de cartes à collectionner récompenseront la progression tant dans le mode Carrière qu'en dehors. En terminant des épreuves, il sera possible de débloquer plus de 100 cartes plus ou moins rares mettant en vedette des pilotes et des circuits, y compris des illustrations exclusives de la célèbre artiste japonaise Ranka Fujiwara.

Le mode multijoueur a également été enrichi : du cross-play*, un matchmaking amélioré et des grilles de départ pouvant accueillir jusqu'à 22 joueurs* viennent dynamiser l’expérience en ligne. Le mode écran partagé fait son retour pour les courses en local, tandis que les outils d’édition permettent aux joueurs de personnaliser leurs casques, leurs numéros et leurs combinaisons, mais aussi de les partager** avec la communauté. Le design le plus original sera récompensé dans le cadre du nouveau concours de conception de casques MotoGP™2026, et le gagnant verra son design réalisé et porté par un pilote de MotoGP™ lors d'un week-end de course officiel.