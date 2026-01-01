MOTOGP 26 s'offre un nouveau trailer

À l'occasion de leur tout nouveau « Deep Dive » trailer, Milestone et MotoGP Sports Entertainment Group sont fiers de proposer un aperçu détaillé de MotoGP 26, nouvelle édition de la célèbre franchise. Incluant l'intégralité du calendrier de la saison 2026, MotoGP 26 rassemble 38 équipes et plus de 70 pilotes, dont de nouveaux venus tels que Toprak Razgatlıoğlu et Diogo Moreira. Par ailleurs, le Grand Prix du Brésil fait son retour tant attendu.

En brouillant la frontière entre course réelle et virtuelle, le système « Dynamic Rider Ratings » intègre les performances réelles des pilotes directement dans le jeu. Pour la première fois, les joueurs vont pouvoir découvrir les forces et les faiblesses de chaque pilote, notamment grâce à une note globale calculée à partir de quatre critères : le contre-la-montre, le rythme de course, les duels et la régularité. Constamment mis à jour en fonction des performances réelles, ce système renforce l'immersion en offrant une représentation plus authentique des rapports de forces présents au départ d’une course.

D'un point de vue physique, MotoGP™26 redéfinit la manière dont les joueurs interagissent avec la moto. Un modèle de maniabilité repensé, axé sur le pilote, place désormais la gestion du corps du pilote et le transfert de poids au cœur du gameplay. Ces améliorations permettent des corrections plus précises, un freinage plus fluide et un contrôle plus minutieux de chaque mouvement. Cette nouvelle approche s'accompagnera d'animations de pilote plus naturelles, renforçant ainsi le sentiment de connexion entre le joueur et la moto tout en rendant la maniabilité plus réaliste. Les débutants, tout comme les joueurs plus expérimentés, pourront profiter de cette évolution en choisissant entre les modes Arcade et Pro, qui continuent de refléter l’engagement de la franchise en faveur de l'accessibilité.

Rendez-vous incontournable des week-ends de course, un nouveau paddock 3D plongera davantage les joueurs dans la vie d’un pilote professionnel. C’est de là que les fans vont pouvoir façonner leur propre parcours en MotoGP™ grâce à deux nouvelles fonctionnalités ajoutant une dimension de gestion stratégique au mode Carrière : les conférences de presse du jeudi et un manager personnel.

Chaque week-end commencera désormais face aux médias et les joueurs devront répondre aux questions des journalistes, ainsi qu’exprimer leur point de vue. Qu'il s'agisse de fixer des objectifs à court ou à long terme, de défier des rivaux ou d'exiger davantage de leurs ingénieurs, chaque déclaration entraînera des conséquences.

Le manager personnel, lui, jouera un rôle clé dans l'évolution de la carrière en gérant les négociations, en facilitant les interactions avec les équipes et les constructeurs, et en aidant les joueurs à faire le bon choix sur le marché des transferts. Il sera crucial tant pour ceux qui construisent leur carrière avec des pilotes personnalisés que pour ceux qui souhaitent réécrire l'histoire. En effet, pour la première fois, MotoGP™26 permet aux fans de se glisser dans la peau d’un véritable héros du MotoGP™ et de réécrire son héritage ! Il sera désormais possible de débuter comme rookie en Moto3™ et de se frayer un chemin vers le sommet à travers de nombreux scénarios.

Après l'intensité des courses de championnat, MotoGP™26 enrichit son mode Race Off avec l'ajout de Canterbury Park, un nouveau circuit britannique qui vient s'ajouter à Borgo Caselle et Mont Lagard, ainsi que de nouvelles épreuves sur motos de série. Ces compétitions mono-marques réuniront des pilotes des catégories Moto3™, Moto2™ et MotoGP™, offrant de nouvelles occasions de s'entraîner sur des motos de route de 1 000 cm³ et élargissant encore la gamme de disciplines aux côtés du Motard, du Flat Track et des Minibikes.

À noter que les nouveaux packs de cartes à collectionner récompenseront la progression tant dans le mode Carrière qu'en dehors. En terminant des épreuves, il sera possible de débloquer plus de 100 cartes plus ou moins rares mettant en vedette des pilotes et des circuits, y compris des illustrations exclusives de la célèbre artiste japonaise Ranka Fujiwara.

Du crossplay*, un matchmaking amélioré, ainsi que des grilles de départs à taille réelle* pouvant accueillir jusqu’à 22 joueurs viendront enrichir l’expérience en ligne, tandis que le mode écran partagé garantira des défis hors ligne palpitants. Enfin, MotoGP™26 stimulera la créativité des joueurs grâce à de puissants outils d'édition, leur permettant de personnaliser leurs casques, leurs numéros ou leurs combinaisons, et de partager** leurs créations avec l'ensemble de la communauté.