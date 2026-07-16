Moss: The Forgotten Relic disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Après avoir faire vibrer le cœur des joueurs en VR, la petite souris Quill est de retour cette fois-ci sur consoles avec la sortie de Moss: The Forgotten Relic. Derrière ce nom se cache la compilation des deux épisodes déjà sortis en VR, avec un gameplay réadapté pour une aventure traditionnelle à la manette. Disponible dès à présent au tarif de 18,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2, nous vous proposons également de lire notre test dédié si vous cherchez un avis sur cette version.

Explorez un royaume déchu

Aventurez-vous sur une terre mythique, où une nature tenace et indomptée reprend ses droits en conquérant lentement les vestiges d'un royaume ancestral.

Guidez un héros inattendu

Tissez un lien indéfectible avec Quill, une petite souris intrépide qui compte sur vos conseils, votre protection et votre confiance lors de chaque étape de son voyage.

Embarquez pour un conte intemporel

Percez des secrets cachés, franchissez des lieux énigmatiques et faites face à des forces occultes dans une fable épique et intime inspirée des aventures classiques de fantasy.

Fonctionnalités supplémentaires

Explorez un royaume déchu où la nature reprend lentement ses droits

Guidez une héroïne lilliputienne au cœur de lieux mystérieux et de dangers colossaux

Résolvez des dioramas-énigmes façonnés de main de maître

Découvrez des secrets cachés et des surprises qui sortent des sentiers battus

Faites face à des menaces de l'Arcane avec une option d'accessibilité pour passer les combats

Laissez-vous captiver par le conte émouvant et épique d'une héroïne qui a besoin de vous

Amoureusement ouvragé et conçu avec grand soin par une petite équipe

Applaudi par la critique avec plus de 160 prix et nominations

Bande-son orchestrale du compositeur acclamé Jason Graves

Moss : La relique oubliée réunit Moss : Livre I et Moss : Livre II en une seule et même expérience optimisée, disponible pour la toute première fois sur Nintendo Switch™ 2.