Moonscars - Le metroidvania s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en septembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Moonscars de Black Mermaid s'apprête à s'offrir une sortie en version physique le 26 mai prochain grâce à un partenariat signé avec Humble Games et Just For Games. Moonscars est un jeu d'action et d'exploration situé dans un univers de dark-fantasy impitoyable. L'édition physique contiendra en bonus un livret d'artexclusif de 24 pages, une affiche réversible, ainsi qu'un code de téléchargement pour la bande-son du jeu.

À propos de Moonscars : Rencontrez votre créateur ! Sous un clair de lune impitoyable, l'argiléenne Irma la grise se bat seule contre tous pour atteindre son objectif : trouver le Sculpteur, et résoudre le mystère de sa propre existence. Repoussez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour survivre dans un impitoyable monde non-linéaire en 2D, où les forces des ténèbres sont prêtes à tout pour vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon, et chaque obstacle surmonté vous fera découvrir une nouvelle vérité. Caractéristiques principales : La mort vous façonne : Avant de pouvoir vous élever, vous devez chuter. Devenez une grande guerrière au fil de vos échecs et de vos triomphes.

Un monde macabre et magnifique : Explorez les zones d'ombre et trouvez les secrets cachés par le clair de lune dans un majestueux monde non-linéaire en 2D imprégné de désespoir.

Faites preuve de determination : Affûtez vos talents et vos réflexes dans des combats palpitants. Frappez et parez avec votre épée, utilisez des armes spéciales uniques et apprenez à maîtriser la puissance de la sorcellerie.

La Lune a faim : Découvrez un récit sombre, étrange et riche en rebondissements se déroulant dans un monde complexe. Apprenez la vérité sur votre création, et obtenez votre récompense.

Argile, sang et ichor : Accompagnez Irma la grise et ses contemporains de chair et d'argile dans leur quête de vérité et de sens, et découvrez des récits et des souvenirs de trahison, souffrance et vengeance. L'édition physique comprend les bonus suivants : Livret d'art exclusif

Carte / Affiche du monde

OST numérique

Source : Nintendo