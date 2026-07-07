Moonlight Peaks - Un Harvest Moon à l'ambiance gothique disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Si vous êtes en quête d'une simulation de vie en pleine nature, mais que vous avez aussi une affinité avec le style gothique, Marvelous vous propose de découvrir dès à présent le dernier titre de Little Chicken Game Company : Moonlight Peaks. Ce titre est disponible dès à présent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et pour ceux qui hésiteraient à franchir le cap, une démo est également disponible sur l'eShop. Seule petite ombre au tableau, le jeu n'a pas été traduit en français.

Découvrez la vie d'un vampire dans une ville magique de Moonlight Peaks où se côtoient loups-garous, sorcières, sirènes et bien plus encore ! Dans ce jeu de simulation de vie surnaturel et touchant, vous vous lancez dans une quête pour prouver à votre père sceptique qu'une vie empreinte de compassion est possible, même pour les morts-vivants.

Installez-vous dans le manoir hanté de votre famille et personnalisez-le selon votre propre sens du style gothique. Embrassez votre immortalité et débloquez des capacités ancestrales, maîtrisez l'art de la fabrication de potions et enrichissez votre grimoire de sortilèges, afin d'obtenir une récolte plus abondante. Percez les mystères des sept familles qui habitent Moonlight Peaks et ramenez un peu de lumière dans ce village sinistre. Et surtout… N'oubliez pas de regagner votre cercueil avant le lever du soleil !

CARACTÉRISTIQUES

■Embarquez pour un voyage à la fois enchanteur et terrifiant

Personnalisez votre personnage pour en faire un vampire idéal et nouez des relations avec les habitants de Moonlight Peaks pour en savoir plus sur l'histoire de la ville. Découvrez les secrets des sept familles de la ville. Qui sait ? Vous trouverez peut-être l'amour éternel parmi les deux douzaines de personnages avec lesquels vous pouvez vivre une histoire romantique.

■Construisez la ferme gothique de vos rêves

Créez votre chaleureuse propriété gothique en transformant une ferme abandonnée en un sanctuaire idéal. Obtenez de nouveaux outils et développez votre propriété pour cultiver des plantes encore plus magiques et élever des animaux enchanteurs.

■Maîtrisez des pouvoirs magiques

Embrassez votre héritage surnaturel. Transformez-vous en d'autres créatures pour explorer tout ce que la ville a à offrir, et étudiez la sorcellerie pour apprendre des sorts qui vous permettront d'améliorer votre ferme ou de récolter des ressources.

■Délectez-vous de sombres distractions

Au-delà de la ferme, vous pourrez vous adonner à la pêche, à la cueillette et à la fabrication de potions, ainsi qu'à des activités telles que la broderie, l'art floral et bien plus encore. Vous pourrez même collectionner des cartes pour le jeu préféré de la ville, Nokturna, et affronter les autres habitants.