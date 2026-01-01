Moonlight Peaks - Les vampires aussi se mettent au vert sur Nintendo Switch

Qui a dit que les humains avaient le monopole pour s'échapper de leur routine pour se construire une nouvelle vie à la ferme ? Marvelous Europe et Little Chicken Game Company vous présentent leur prochain titre Moonlight Peaks à venir sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (via un patch de mise à niveau) et supports concurrents le 7 juillet 2026. Une démo est également disponible dès à présent sur l'eShop de la console. Une édition physique sera également de la partie sur Nintendo Switch 2 à partir du 28 août 2026 au prix conseillé de 49,99€. Malheureusement, il n'y aura pas de traductions en françaises.

Faites l’expérience de la vie en tant que vampire dans une ville magique peuplée de loups-garous, de sorcières, de sirènes et bien plus encore dans Moonlight Peaks ! Dans ce simulateur de vie surnaturel (et chaleureux), les joueurs cherchent à prouver à leur père sceptique qu’une vie faite de compassion est possible — même pour les morts-vivants. Faites-vous des amis parmi les autres créatures nocturnes locales et trouvez peut-être l’amour éternel dans une scène romantique mystique.

Les joueurs s’installeront dans le cottage hanté de la famille, qu’ils pourront personnaliser selon leur propre sens du style gothique. Embrassez l’immortalité et débloquez des capacités anciennes, maîtrisez l’art des potions et enrichissez un grimoire de sorts, le tout dans le but d’obtenir des récoltes plus abondantes. Percez les mystères des sept familles qui habitent Moonlight Peaks et ramenez un peu de lumière dans cette bourgade inquiétante. N’oubliez pas simplement de retourner dans votre cercueil avant le lever du soleil !

Fonctionnalités principales

Découvrez un voyage doux et mystérieux – Personnalisez votre vampire idéal et développez des relations avec les habitants de Moonlight Peaks pour en apprendre davantage sur l’histoire de la ville. Découvrez les secrets des sept familles qui y résident — et trouvez peut-être l’amour « éternel » parmi une vingtaine de personnages romançables.

Construisez la ferme gothique de vos rêves – Concevez une ferme gothique chaleureuse et personnalisée, transformant une exploitation oubliée en sanctuaire idéal. Obtenez de nouveaux outils et développez la propriété pour cultiver des récoltes enchantées et élever des animaux magiques.

Maîtrisez des pouvoirs magiques – Embrassez votre héritage surnaturel ! Transformez-vous pour explorer la ville sous différentes formes et étudiez la sorcellerie afin d’apprendre des sorts utiles à la ferme ou lors de la collecte de ressources.

Profitez de distractions sombres et variées – En dehors de la ferme, profitez de la pêche, de la cueillette et de la fabrication de potions, ainsi que d’activités comme la broderie, l’arrangement floral, et bien plus encore. Les joueurs peuvent même collectionner des cartes pour le jeu préféré de la ville, Nokturna, et affronter les autres habitants.