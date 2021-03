Moon Raider : le tout nouveau metroidvania de Cascadia Games annonce sa date de sortie sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'un tout nouveau metroidvania sachez que cette annonce pourrait vous intéresser. En effet, Moon Raider le tout nouveau jeu développé par le studio Cascadia Games vient de trouver une date de sortie sur console dont la Nintendo Switch. Il ne faudra pas attendre trop longtemps car le jeu est attendu pour le 23 avril 2021 en téléchargement via l'eShop.

Prenez part dans une aventure, dans la peau d'Ava où votre but sera de sauver votre mère dont les derniers instants sont comptés. Votre objectif sera donc de faire un raid sur l'astre lunaire afin de recueillir des gemmes afin de la soigner. Le jeu proposera alors 10 environnements différents et variés ainsi que 11 combats de boss épiques. Découvrez le dernier trailer du jeu disponible ci-dessous, axé sur de la coopération.

April - time for #Moon Travel ????

What do you say about #MoonRaider? Available soon on: #Xbox #PlayStation4 #NintendoSwitch #PlayAtHome and be #SAFE! #gamingnews #gamingcommunity #indiedev #indiegames pic.twitter.com/Tn3rDTGReo