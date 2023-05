Monster Menu: The Scavenger's Cookbook passe à la casserole dès maintenant sur Nintendo Switch

La nouvelle aventure originale de Nippon Ichi Software dénommée Monster Menu: The Scavenger's Cookbook est de sortie sur Nintendo Switch ! Se présentant sous la forme d'un Tactical-RPG basé sur la cuisine, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu. Notre test arrivera quant à lui dans les prochains jours dans nos colonnes.

Accrochez bien votre sac à dos et desserrez votre ceinture avant d'aller explorer les donjons de ce jeu d'aventure ! Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook remet au goût du jour la formule du SRPG classique avec une mécanique de jeu délectable basée sur la cuisine. Régalez-vous avec un groupe de personnages détaillés, récupérez des ressources, des ingrédients et des objets au fil de votre exploration, et affrontez des monstres en combats tactiques. Ensuite, détendez-vous près du feu de camp et utilisez ce que vous avez ramassé pour préparer des repas qui vous donneront un avantage pour votre prochain donjon.

Caractéristiques :