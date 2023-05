Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook - Le nouveau jeu de Nippon Ichi Software s'offre une démo sur l'eShop

Prochain titre de Nippon Ichi Software à destination de la Nintendo Switch et des consoles PlayStation, Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook refait parler de lui à quelques jours de sa sortie. Alors que le jeu sera officiellement disponible le 26 mai 2023 , une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la console. Une occasion idéale pour se faire un premier avis par soi-même.

Dans cette démo, il vous faudra créer une équipe de combattants totalement personnalisable, afin de découvrir si vous avez ce qu’il faut pour survivre dans le donjon. Combattez des monstres, collectez des ingrédients et partez à la recherche de ressources pour créer des repas qui vous sauveront la vie. Attention toutefois, tous les ingrédients ne font pas de bons petits plats ! Caractéristiques : Buffet à volonté : Vainquez les monstres que vous affrontez et dévorez leur viande en préparant des plats au camp afin de restaurer vos points de vie et améliorer vos capacités et statistiques.

Choisissez votre propre aventurier : Créez votre équipe de quatre aventuriers en personnalisant leur classe, apparence, voix et pose.

Une saveur qui lui est propre : Prenez part à un jeu unique qui mélange les genres SRPG, Rogue-lite et survie !