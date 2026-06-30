Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Dans une galaxie pas si lointaine, Ubisoft vient d'annoncer la sortie ce jour de Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Une occasion parfaite pour redécouvrir un classique du jeu de plateau ré-imaginé par Behavior Interactive. Nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous.

Formez votre équipe avec des personnages emblématiques de Star Wars™ et affrontez vos amis et votre famille pour le contrôle de la galaxie en parcourant des planètes et lieux légendaires.

Choisissez parmi un large éventail de héros et de méchants issus de l'univers Star Wars, chacun doté de capacités uniques. Que vous fassiez équipe avec Luke Skywalker ou que vous libériez la puissance de Dark Vador, chaque partie est riche en stratégies d'équipe, en rebondissements et en moments cultes de Star Wars. Chaque bataille est unique : le destin de votre équipe est entre vos mains !

STAR WARS RENCONTRE MONOPOLY®

Plongez dans la galaxie Star Wars dans cette version audacieuse de MONOPOLY. Revivez des moments cinématographiques emblématiques en affrontant vos proches sur des lieux iconiques issus de toutes les époques de la saga.

JOUEZ EN ÉQUIPE, GAGNEZ EN ÉQUIPE

Faites équipe avec vos amis et votre famille en ligne ou en coop locale, et découvrez MONOPOLY comme jamais auparavant grâce aux modes compétitifs 2c2 et 3c3. Avec des compositions d'équipes infinies, le jeu transforme la compétition classique en affrontement stratégique divertissant et intense.

CONSTITUEZ UNE ÉQUIPE STAR WARS EMBLÉMATIQUE

Chaque personnage possède des capacités héroïques uniques, vous permettant de façonner la composition de votre équipe et de la mener à la victoire. Commandez des légendes comme Dark Maul et la princesse Leia, et utilisez leurs compétences uniques pour changer le cours de la partie en votre faveur.

CONTRÔLEZ LES DÉS, DOMINEZ LE PLATEAU

Le jeu peut évoluer à chaque lancer de dés, les propriétés changeant de mains en un instant. Les Événements DÉPART déclenchent des rebondissements qui modifient rapidement le momentum. Ainsi, chaque tour est crucial et la victoire reste incertaine jusqu'au dernier jet de dés.

UNE NOUVELLE AVENTURE À CHAQUE PARTIE

Avec des matchs riches en action, des stratégies d'équipe changeantes et une multitude d'éléments cosmétiques à débloquer, aucune partie ne se ressemble. Testez différents héros pour créer l'équipe parfaite. Il y a toujours une bonne raison de lancer une nouvelle partie.