Mon Amie Peppa Pig se lance en vidéo

La Nintendo Switch est une console tout public et il est bon quelques fois de le rappeler. En effet, si celle-ci tend à séduire les gamers de tout âge en agitant frénétiquement les productions pour adultes telles Bayonneta 3 ou encore le très récent Metroid Dread qui s'adresse avant tout aux fans historiques de la licence Metroid, la Nintendo Switch accueille aussi son lot de jeux "pour enfants".

Mon amie Peppa Pig fait partie de ces jeux pour les plus petits en adaptant le dessin animé du même nom sur la console hybride. Dans celui-ci vous devrez créer votre propre animal pour que lui aussi aille vivre dans le monde de Peppa Pig et se lie d'amitié avec elle, pour ce faire vous aurez à votre disposition moult accessoire pour au moins autant d'aventures à vivre dans ce monde enfantin et coloré. Pour fêter la disponibilité du titre, ses éditeurs nous ont concocté une petite bande-annonce de lancement à visionner sans modération ci-dessous.

Vis une aventure amusante en te liant d'amitié avec Peppa Pig ! Crée ton animal, habille-le, sonne à la porte de Peppa et embarque dans ton histoire. Peppa te propose des activités partout : aide Papa Pig à trouver ses lunettes, suis les empreintes d'animaux dans la Forêt, saute dans les flaques de boue, et plus encore ! C'est comme si tu étais dans un épisode de la série télé, où tous tes personnages préférés ont hâte de te rencontrer. De la Plage au Musée et même à Patata-Parc, chaque nouvelle partie est une nouvelle expérience partagée avec Peppa Pig. CONTRÔLE PARENTAL – Limite de temps facile à définir dans Paramètres. Peppa arrête le jeu quand le temps est écoulé. CRÉE TON PERSONNAGE – Choisis et habille l'animal de ton choix JOUE AVEC PEPPA – Apprends et pars à l'aventure avec ta nouvelle amie EXPLORE SON MONDE – Visite la plage, la Forêt, Patata-Parc et plus FAIS-TOI DES AMIS – Tes personnages Peppa Pig préférés ont hâte de te rencontrer LIBÈRE TA CRÉATIVITÉ – Les jeunes joueurs sont la vedette de leur propre histoire