Mon amie Peppa Pig - Le jeu de la famille de cochons la plus célèbre du petit écran s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Dévoilé en mai dernier sous la bannière de Bandai Namco, Mon amie Peppa Pig est le dernier projet développé par Outright Games, en collaboration avec eOne, à destination de la Nintendo Switch et supports concurrents. Une occasion idéale pour les plus jeunes de découvrir la famille de cochon la plus célèbre du web et du petit écran.

Le dernier trailer diffusé ce jour nous permet de découvrir de nouvelles images du jeu, ainsi qu'une date de sortie officielle.

Découvrez dans le nouveau trailer du prochain jeu vidéo Mon amie Peppa Pig, les lieux emblématiques de la série télévisée comme la maison de Peppa, la maison des grands-parents de Peppa, la forêt, la montagne blanche, le musée, la garderie, la plage ou encore Patata-Parc. En incarnant un nouveau personnage du monde de Peppa Pig, les joueurs pourront personnaliser leur propre avatar animal pour jouer aux côtés de Peppa, tout en participant à de nombreuses activités amusantes, créant ainsi leur propre histoire unique en son genre qui explore le monde de Peppa. Les joueurs pourront rencontrer tout au long de leur aventure les personnages adorés de la série télévisée comme par exemple les grands-parents de Peppa, ses camarades de classe, M. et Mlle Rabbit, M. Bull, Mme Gazelle, M. Patate et bien d’autres. , PlayStation, Xbox, PC Digital et Google Stadia.