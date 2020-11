Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau bat un record au Japon mais rate la première place des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau​ est le grand titre de la Nintendo Switch de la fin d'année. Sorti la semaine dernière dans le monde entier, on découvre aujourd'hui les chiffres de ventes pour sa première semaine d'exploitation au Japon, soit 173 215 exemplaires . S'ils sont très bon et permettent au jeu d'établir un record de ventes pour un lancement d'un Warriors, ils ne lui permettent pas d'être classé premier des meilleures ventes de la semaine. En effet, le préquel de Breath of The Wild se fait botter l'arrière-train par Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! une sorte de Monopoly, très populaire (on le voit) sur l'Archipel. Retrouvez le détail du top des meilleures ventes de jeux et de consoles cette semaine au Japon ci-dessous. A noter que sur les 10 meilleures ventes de la semaine au Japon, neuf titres sont des titres disponibles sur Nintendo Switch, le dixième étant un titre PS4.

Détail du top des meilleures ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 19/11/20) - 345,697 (Nouveau) - (Nintendo Switch) Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau​ (Koei Tecmo, 20/11/20) - 173,215 (Nouveau) - (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) - 37 290 (6 011 308) - (Nintendo Switch) Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) - 36 069 (1 843 792) - (Nintendo Switch) Fortnite: Pack Dernier Rire (Warner Bros. Interactive Entertainment, 17/11/20) - 31 267 (nouveau) - (Nintendo Switch) Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE, 13/11/20) - 25 208 (109 683) - (PS4) Pikmin 3 DELUXE (Nintendo, 30/10/20) - 24 201 (294 548) - (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 13 568 (3 274 793) - (Nintendo Switch) Super Mario Party (Nintendo, 05/10/18) - 12 859 (1 608 870) The Last Laugh Bundle Pack Pokémon Epée & Bouclier + Pass d'extension (The Pokemon Company, 15/11/19) - 11 464 (43 088) The Last Laugh Bundle

Détail du top des meilleures ventes de consoles au Japon pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020