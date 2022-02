MLB The Show 22 fait sa pub avant sa sortie

Aussitôt annoncé, aussitôt dans un Nintendo Direct, le dernier-né des jeux de baseball MLB The Show 22 qui s'apprête à ouvrir sa licence aux consoles Nintendo a fait une apparition remarquée dans le dernier Nintendo Direct avec une présentation de sa propre égérie. En effet, la star internationale Shohei Ohtani qui joue chez les Angels de Los Angeles s'est plié en 2 pour nous présenter le jeu et ses fonctionnalités dans une bande-annonce parodiant son sport. Nous y avons ainsi eu la confirmation que votre progression dans le jeu sera cross-platform et que les fonctionnalités en ligne du jeu seront aussi disponibles sur Nintendo Switch. Pour rappel MLB The Show 22 sera disponible le 5 avril prochain .

La série MLB The Show arrive pour la toute première fois sur Nintendo Switch. Dans MLB The Show 22, les joueurs vont pouvoir jouer à des modes populaires tels « Road to the Show », un mode RPG, et « Diamond Dynasty », un mode en ligne de cartes à collections, aussi bien chez eux qu’en déplacement. Affrontez vos amis grâce au jeu multiplateforme*, et grâce à la progression multiplateforme, poursuivez votre progression sur toutes les plateformes où MLB The Show 22 est disponible. MLB The Show 22 arrivera le 5 avril sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop peu après la présentation.