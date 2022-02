MLB The Show 2, la référence des jeux de baseball va enfin sortir sur Nintendo Switch

C'est une petite surprise, pour la première fois de son existence, la série MLB The Show, la simulation de baseball la plus poussée actuellement, va faire une escale sur Nintendo Switch. En effet, MLB The Show 22 (soit l'épisode de cette année 2022) viendra faire des home runs sur la console hybride dès le 5 avril prochain . Pour l'occasion une bande-annonce spéciale a été dévoilée par Nintendo sur sa chaîne Youtube américaine.

Nous apprenons de plus que c'est la star Shohei Ohtani qui joue chez les Angels de Los Angeles qui aura l'honneur de figurer sur la jaquette du jeu. Enfin, le jeu cross-plateformes sera disponible en ligne et permettra aux joueux Nintendo Switch d'affronter des joueurs sur Playstation ou sur consoles Xbox.