Misc. A Tiny Tale, le chibi-Robo-like se montre dans une nouvelle bande-annonce

Développé par les développeurs australiens de chez Tinyware Games dont c'est le premier jeu, Misc. A Tiny Tale un jeu indépendant très inspiré par la saga Chibi-Robo revient aujourd'hui (après un premier contact en septembre dernier ) avec une toute nouvelle bande-annonce. Annoncé pour l'année 2022 , le jeu devrait en montrer plus dans les mois qui viennent mais cette seconde bande-annonce permet d'éclaircir quelques détails comme son univers, son ambiance ou encore son gameplay. Aussi mignon que concerné par une problématique écologique, Misc. A Tiny Tale semble être un mélange de Chibi-Robo et du film d'animation Wall-e dans lequel vous incarnerez deux robots différents, Buddy et BagBoy dont la dernière bande-annonce nous donne un aperçu.

