Misc. A Tiny Tale - Un nouveau jeu inspiré de Chibi-Robo annoncé sur Nintendo Switch

Vous êtes un passionné de la licence Chibi-Robo et vous désespérez de voir Skip et Nintendo sortir un nouvel épisode ? Qu'à cela ne tienne, nous avons un jeu qui devrait potentiellement vous intéresser. Inspiré de la licence citée plus tôt, Misc. A Tiny Tale, développé par Tinyware Games, vous propose d'incarner deux robots minuscules partis à la chasse aux rouages dans un monde bien trop grand pour eux.

Rejoignez Buddy et BagBoy, deux minuscules robots constitués d'objets divers, dans une aventure sincère qui vous fera découvrir leur monde. Passez d'un chapitre à l'autre, rencontrez des personnages excentriques tout en collectant des rouages pour réparer les portes. Un petit conte, une grande aventure ! CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Un jeu de plates-formes en 3D de style classique.

Des graphismes colorés époustouflants créés de toutes pièces.

Trouvez et collectez des rouages pour ouvrir de nouveaux chapitres.

Découvrez et aidez un grand nombre de personnages uniques au cours de votre voyage.

Plongez dans des défis de plates-formes souterraines pour tester vos compétences.

Explorez le monde dans d'adorables costumes trouvés dans chaque chapitre.

Dépensez vos noix collectées dans les magasins "CanDo !" de chaque chapitre.

Si nous n'avons pas encore à l'heure actuelle de date de sortie sur Nintendo Switch et PC, une démo de Misc. A Tiny Tale est d'ores et déjà accessible sur Steam.