Minishoot Adventures - Super Rare Games dévoile sa première édition physique d'un jeu Nintendo Switch 2

Véritable OVNI se présentant comme un mélange entre un Twin Stick Shooter et un Zelda-Like, Minishoot Adventures avait été une petite surprise pour votre serviteur à l'occasion de sa découverte dans nos colonnes. S'il n'avait eu le droit qu'à une édition dématérialisée jusqu'à présent, l'éditeur physique Super Rare Games vient de créer la surprise en annonçant après plus de 8 ans à faire des versions physique Nintendo Switch sa première cartouche à destination de la Nintendo Switch 2.

Le titre sera ainsi proposé en édition classique, et dans une toute nouvelle édition appelée Special Edition, plus fournie en goodies à partir du 23 avril 2026 sur la boutique en ligne de l'éditeur. Vous trouverez d'ailleurs ci-dessous une session de Questions/Réponses de Super Rare Games suite à l'arrivée de ces nouvelles éditions.

Faites-vous toujours des cartes à collectionner pour SW2 ?

Oui, mais désormais en option supplémentaire. Cela permet de maintenir le prix de l’édition Standard aussi abordable que possible, tout en laissant aux collectionneurs la possibilité de les ajouter.

L’autocollant du jeu sera-t-il toujours inclus ?

Oui ! Les autocollants ont un tout nouveau design assorti à l’illustration du jeu. Ils seront envoyés avec votre commande, mais ne seront pas scellés à l’intérieur du jeu (comme pour nos sorties PS5).

Y aura-t-il un fourreau (slipcover) ?

Chaque sortie Switch 2 inclut un fourreau SRG numéroté — Minishoot est le n°01, puis viendra le n°02, et ainsi de suite.

Les collectionneurs peuvent exposer la tranche qu’ils préfèrent, qu’il s’agisse du côté numéroté SRG ou de la tranche officielle SW2.

Le jeu inclut-il toujours un manuel à l’intérieur ?

Oui, chaque jeu comprend un manuel en couleur à l’intérieur du boîtier.

Le jeu est-il scellé en usine ?

Chaque boîtier et fourreau est scellé en usine. Nous avons supprimé les anciens emballages en cellophane afin de réduire le plastique et d’améliorer l’aspect de votre collection sur une étagère.

Vous préférez ne pas avoir de fourreau ? Vous pouvez le retirer tout en conservant le jeu scellé.

Comment fonctionnent les précommandes Switch 2 ?

Les jeux Switch 2 seront d’abord proposés en précommande ouverte, puis passeront rapidement à des quantités limitées.

Nous ne sortirons pas un même titre à la fois sur Switch et Switch 2 : chaque sortie sera dédiée à l’une ou l’autre plateforme, même si certains jeux Switch 2 pourront aussi exister en version PS5.

Pourquoi introduire une Édition Spéciale ?

C’est notre première étape vers des éditions proposant davantage de contenu, conçues comme une option abordable pour les collectionneurs souhaitant obtenir des extras en plus du jeu. Nous savons que les développeurs investissent énormément de travail dans leurs jeux, et c’est une excellente façon de les mettre en valeur dans une édition physique.

À quelle fréquence sortirez-vous des jeux SW2 ?

Nous en avons prévu environ 4 à 5 pour 2026, et nous veillerons à les espacer afin de ne pas trop solliciter votre budget. Minishoot’ Adventures est le premier, et nous proposons un “PB” de 2 sorties SW2 avec celui-ci, afin que vous puissiez obtenir les n°1 et n°2 en même temps.

Continuerez-vous à sortir des jeux SW1 ?

Oui, absolument ! Nous avons une programmation très prometteuse pour le reste de 2026. La SW2 est une nouveauté introduite progressivement, mais elle ne remplace pas la SW1 : il reste encore de nombreux excellents jeux Switch que nous aimerions proposer en version physique.