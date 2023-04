Minecraft Legends - Quand le monde du bac-à-sable rencontre celui de la statégie

Après avoir retourné les chaumières avec son univers bac à sable depuis plus d'une décennie, Minecraft tente d'aborder d'autres genres depuis quelques années. Dernier projet en date, Minecraft Legends est un jeu de type action-stratégie attendu le 18 avril 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour voir à quoi il faudra vous attendre dans cette nouvelle aventure, vous trouverez le dernier trailer du jeu ci-dessous.

La corruption du Nether par les piglins se répand dans la Surface, brûlant tout ce qu'elle touche. Êtes-vous le héros qui protégera cette douce terre ? Planifiez votre stratégie et affrontez les piglins dans des batailles épiques - mais attention : ils ripostent toujours. Attaquez les bases piglins le jour et défendez vos alliés à la tombée de la nuit. Explorez des biomes luxuriants remplis de trésors et de dangers, rencontrez de nouveaux amis et retrouvez des créatures familières. Avec les Aides à vos côtés, il ne vous reste plus qu'à sauver le monde.