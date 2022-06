Minecraft Legends annoncé pour une sortie en 2023

Ce week-end a eu lieu le Xbox Bethesda Showcase 2022, un show qui a permis notamment à Microsoft de griller la politesse à Nintendo en présentant' Hollow Knight : Silksong, le second jeu de la Team Cherry attendu depuis plusieurs années (voir détails ici). L'évènement Xbox a été aussi l'occasion de découvrir Minecraft Legends, un nouveau spin-off de Minecraft orienté action-stratégie. Le jeu n'a pas de date de sortie mais devrait débarquer "dans les douze prochains mois" sur Xbox, Playstation, PC et Nintendo Switch. Retrouvez un premier trailer et une courte présentation de Minecraft Legends ci-dessous.

Découvrez les mystères

Apprenez l'histoire de Minecraft Legends et explorez son monde nouveau mais familier, tout en découvrant l'univers Minecraft d'une nouvelle manière passionnante dans ce nouveau jeu de stratégie d'action.



Monde dynamique

Explorez une belle terre, à la fois familière et mystérieuse, pleine de vie diversifiée, de biomes luxuriants et de riches ressources nécessaires pour construire vos défenses et vaincre l'invasion des cochons.



Batailles épiques

Inspirez des amis inattendus à former des alliances précieuses et menez-les dans des batailles stratégiques pour protéger leur maison. Affrontez les piglins avant que leur corruption du Nether ne dévore l'Overworld !



PvP

Défiez vos amis - ou faites équipe avec eux - dans des batailles passionnantes pendant que vous défendez votre village et menez vos alliés pour vaincre vos adversaires.