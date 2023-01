Minecraft Legends obtient enfin une date de sortie sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch - Détails

Dévoilé en juin dernier , Minecraft Legends, le nouveau spin-off de Minecraft qui mélange l'action et la stratégie a enfin obtenu hier une date de sortie sur Xbox, Playstation, PC et Nintendo Switch, lors du Developer_Direct, la version Xbox des Nintendo Direct. Et bonne nouvelle puisque la Nintendo Switch sera servie en même temps que tout le monde. Minecraft Legends sera donc disponible le 18 avril 2023 . En attendant d'autres détails, retrouvez un nouveau trailer du jeu, des captures d'écran de la fiche eShop ainsi qu'une présentation rapide ci-dessous.

Présentation de Minecraft Legends - Edition standard - 39,99€ (6,5 Go)

La corruption du Nether par les piglins se répand dans la Surface, brûlant tout ce qu'elle touche. Êtes-vous le héros qui protégera cette douce terre ? Planifiez votre stratégie et affrontez les piglins dans des batailles épiques - mais attention : ils ripostent toujours. Attaquez les bases piglins le jour et défendez vos alliés à la tombée de la nuit. Explorez des biomes luxuriants remplis de trésors et de dangers, rencontrez de nouveaux amis et retrouvez des créatures familières. Avec les Aides à vos côtés, il ne vous reste plus qu'à sauver le monde.

Présentation de Minecraft Legends Edition DELUXE - 49,99€

Levez haut votre bannière avec l'édition Deluxe, qui comprend six skins supplémentaires en jeu : un héros, quatre montures, et un skin de monture supplémentaire lorsqu'il sera disponible. Comprend le jeu de base et six skins supplémentaires.

