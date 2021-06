Minecraft Caves & Cliffs : la mise à jour gratuite est disponible - tous les détails

Minecraft, le jeu phénomène continue d'évoluer avec la sortie de la première d'une grande mise à jour nommée "Caves & Cliffs" (c'est à dire cavernes et falaises) qui ajoute de la vie avec de nouvelles créatures (notamment des chèvres plutôt hargneuses...) de nouveaux blocs et de nouveaux endroits à visiter. Pour en savoir plus retrouvez ci-dessous la vidéo d'annonce ainsi qu'une brève présentation. Pour avoir tous les détails sur cette mise à jour, rendez-vous sur le wiki du jeu.

LA SURFACE DEVIENT VIVANTE AVEC DES BLOCS ET DES CRÉATURES AMUSANTES Explorez une Surface imprévisible et pleine de vie, avec des créatures, des blocs et des objets. Faites-vous des amis, créez des outils et construisez des structures qui perdureront. GRIMPEZ PRUDEMMENT Lorsque vous atteindrez la terre ferme, marchez prudemment, car les chèvres peuvent vous charger ! CONSTRUISEZ POUR DES ANNÉES Vous voulez construire un village fortifié qui changera au fil des ans ? Extrayez du cuivre et servez-vous-en pour construire des structures qui perdureront sous vos yeux. REGARDEZ-Y DE PLUS PRÈS Vous avez du cuivre de rechange ? Fabriquez un paratonnerre ou extrayez une géode améthyste et construisez une longue-vue ! DÉCOUVREZ LA VIE SOUS LA SURFACE Plongez pour faire équipe avec l’axolotl et prélassez-vous à la lumière de la pieuvre rayonnante.

Source : Minecraft