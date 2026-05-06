Mina the Hollower sortira fin mai sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

L'attente serait-elle enfin terminée ? Yatch Club vient de publier un nouveau post sur ses réseaux concernant la sortie de Mina the Hollower. Quelques jours après être passé Gold, nous apprenons donc que le titre sera officiellement disponible à partir du 29 mai sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents au tarif de 19,99€. Sortez le gruyère !

Découvrez un monde terrifiant dans Mina the Hollower, un jeu d'action / aventure unique. Prenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite. Creusez sous les dangers et les monstres, fouettez vos ennemis et équipez-vous de tout un arsenal d'armes d'appoint et de bibelots aux pouvoirs variés. Explorez un vaste monde aux graphismes féeriques, au gameplay magistral, tremblez devant des boss bestiaux et laissez-vous emporter par des musiques envoûtantes. Rencontrez des personnages étranges, découvrez les secrets de lieux exotiques et illuminez les ténèbres omniprésentes dans Mina the Hollower, le nouveau jeu des développeurs de Shovel Knight ! Caractéristiques Des visuels 8 bits authentiques dans le style de la Game Boy Color, fignolés pour l'ère moderne.

Des touches de modernité omniprésentes : animations détaillées, écran large et commandes optimisées !

Sautez, esquivez et creusez le sol afin d'affronter les monstres et vous déplacer furtivement dans le monde de jeu.

Lacérez vos adversaires à l'aide de votre fidèle fouet, Astrenuit, ou choisissez parmi tout un arsenal d'armes, chacune dotée de coups totalement différents.

Découvrez et utilisez un véritable reliquaire d'armes d'appoint inhabituelles afin de prendre l'avantage au combat.

Collectionnez et équipez des bibelots magiques afin de bénéficier d'effets exotiques. Faites progresser Mina afin de mieux l'adapter à votre propre style de jeu.

Descendez dans les profondeurs de la folie dans un récit aussi glaçant que réconfortant, inspiré par l'horreur gothique de l'époque victorienne.

Explorez un immense monde ténébreux regorgeant de secrets et de combat épiques, avec des niveaux interconnectés.