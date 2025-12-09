Milano’s Odd Job Collection disponible pour la première fois en Occident sur Nintendo Switch

Classique de la PS1 n'ayant jamais eu l'occasion de sortir en Occident à l'époque, Milano’s Odd Job Collection est de retour en 2025 dans une version dédiée aux consoles modernes. Disponible depuis le 9 décembre sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Nous avons également eu l'occasion d'en faire un test dédié dans nos colonnes il y a quelques jours.

L'école est finie, mais la mère de Milano, 11 ans, doit aller à l'hôpital et Milano est envoyée passer l'été chez son oncle. Il y a juste un petit problème : son oncle est en vacances ! Seule, Milano décide de tirer le meilleur parti de sa situation en acceptant divers petits boulots en ville. Au cours des 40 jours suivants, Milano se donne à fond : elle livre des pizzas, s'occupe de patients malades, trait des vaches volantes, et bien plus encore, pour rendre cet été inoubliable. Et peut-être qu'elle pourra aussi redécorer la maison de son oncle et s'amuser pendant qu'elle y est. Très rejouable, avec des personnages charmants et un gameplay qui plaira aux amateurs de jeux rétro et casual de tous niveaux, ce joyau récemment redécouvert et mis à jour de l'ère 32 bits est à ne pas manquer !