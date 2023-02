Metroid Prime Remastered : comparaison versions GameCube vs Nintendo Switch

Suite au Nintendo Direct du 8 février 2023 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Metroid Prime Remastered est disponible sur Nintendo Switch. L'occasion pour de nombreux sites de jouer au petit jeu des comparaisons en mettant côte à côte la version originale du jeu sortie en 2002 sur GameCube et la nouvelle qui, on le rappelle, a été entièrement refaite. L'occasion aussi de constater que si le jeu original reste toujours impressionnant plus de 20 ans après sa sortie, le remake lui donne un éclat nouveau. Evidemment, on vous en laisse juge avec la vidéo publiée par le site Nintendo Life. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime Remastered est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version boîte dès le 3 mars 2023

Source : Nintendolife