Metroid Prime Remastered - La chasseuse de prime s'offre une grosse bande-annonce

Officiellement disponible depuis le 9 février sur l'eShop et le mois de mars en version physique, Metroid Prime Remastered est une occasion parfaite pour les fans de la chasseuse de prime de (re)découvrir l'un des opus phare de la licence, et le premier à être sorti en 3D sur Gamecube à l'époque. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous lancer dans l'aventure, Nintendo France vous propose de visionner une nouvelle bande-annonce de plus de 4 minutes faisant le point sur cette aventure et les nouveautés apportées par la Nintendo Switch. Si vous ne l'avez pas encore lu, notre test de Metroid Prime Remastered est disponible juste-ici.