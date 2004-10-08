Metroid Prime 2 : Echoes et Pikmin 2 : les hits GameCube de retour sur Nintendo Switch 2 ?

Après The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Mario Smash Football, Chibi-Robo!, Luigi's Mansion et Wario World, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui possèdent une Nintendo SWITCH 2 vont-ils pouvoir redécouvrir Metroid Prime 2 : Echoes et Pikmin 2 ?

Il semblerait que la page web de la chaîne de magasins Wallmart dédiée au Switch Online ait affiché pendant quelque temps une image montrant les différents jeux disponibles via l'abonnement, incluant Metroid Prime 2 : Echoes et Pikmin 2.

Alors, est-ce une erreur ou une blague ?

Dans tous les cas, désormais l'image est différente...

Alors quels sont les prochains jeux qui seront ajoutés à la bibliothèque GameCube de la Nintendo SWITCH 2 ? Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que que Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance ou encore Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres sont déjà prévus sur l'application Nintendo Classics - GameCube.

Pour le reste, il faudra patienter. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent .

LIRE AUSSI : notre test de la NINTENDO SWITCH 2

__________________________________________

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel