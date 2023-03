Mato Anomalies - Le détective Doe passe à l'action sur Nintendo Switch

Développé par Arrowiz et édité dans nos contrées par PLAION, Mato Anomalies vous invite à découvrir les mystères qui entourent la ville de Mato en compagnie du détective Doe. A l'occasion de la sortie du jeu ce 10 mars sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu. Notre test arrivera quant à lui dans quelques jours dans nos colonnes.

Le détective Doe passe à l’action afin de révéler les mystères qui entourent Mato Anomalies dans ce visual novel aux influences JRPG. Le jeu est désormais disponible sur PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et sur PC via Steam.

Tout au long de l’aventure, le joueur et ses compagnons devront découvrir les secrets que la ville de Mato a à offrir. Le détective Doe doit trouver un moyen d’arrêter les forces du mal qui sévissent à l’ombre des néons de la ville.

L’enquête ne représente en réalité qu’une partie de l’histoire. En effet, des batailles et des combats intenses auront lieu dans des donjons difficiles où les joueurs devront apprendre à maximiser tous les avantages des mécaniques de combat.