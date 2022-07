Mato Anomalies - Prime Matter et Arrowiz s'unissent pour proposer un nouvel RPG sur Nintendo Switch

Les studios Prime Matter et Arrowiz viennent de confirmer une association dans le but de sortir un tout nouvel RPG : Mato Anomalies. Attendu courant 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir les premières informations sur ce titre au style graphique atypique qui mêlera enquête et jeu de rôle.

A propos de l’histoire de Mato Anomalies : Dans cet RPG original au style léché, le joueur se glisse dans le rôle du détective Doe afin de découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l’invasion de Mato par des créatures surnaturelles. Mato est une métropole tentaculaire qui combine une architecture traditionnelle et futuriste dans un monde post-apocalyptique. L’enquête ne représente en réalité qu’une partie de l’histoire. En effet, des batailles et des combats intenses auront lieu dans des donjons difficiles où les joueurs devront apprendre à maximiser tous les avantages des mécaniques de combat.

Nous sommes impatients de partager le jeu sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans maintenant. Notre équipe créative a imaginé une histoire profonde ainsi qu’un univers unique, celui de Mato Anomalies, dont la passion a donné vie au design. Plus de 50 personnes talentueuses sont impliquées dans ce projet, sans compter les partenaires externes. Nous sommes encouragés par notre partenaire Prime Matter qui croit en notre studio et en notre vision globale.

Horace Xiong, PDG de Arrowiz.