Mario Party Superstars reçoit une mise à jour et passe en version 1.1.0 - Tous les détails

Mario Party Superstars est désormais disponible et on vous déjà dit tout le bien que l'on en pensait dans notre test complet que vous pouvez retrouver ici. Si vous avez déjà craqué, sachez que le jeu vient de recevoir une mise à jour le faisant passer en version 1.1.0 . Au programme, la correction d'un problème qui pouvait faire planter le jeu et divers ajustements. Evidemment, on vous conseille de la faire avant de (re)commencer à jouer surtout que pour jouer en ligne elle est obligatoire. Retrouvez ci-dessous les notes complètes de cette mise à jour.

Pour rappel, Mario Party Superstars est officiellement disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 octobre 2021 . Retrouvez notre test complet du jeu