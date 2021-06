Mario Kart Tour accueille un nouveau circuit rétro tiré de l'épisode GBA

Actuellement dans Mario Kart Tour c'est la saison de Paris... Mais à partir du 30 juin, c'est l'été qui démarre avec des évènements ensoleillés qui auront lieu pendant trois saisons avec de nouveaux défis multi-joueurs et des défis exclusifs. Si tous les détails ne sont pas encore connus, on sait déjà qu'un nouveau circuit devrait être intégré au jeu; enfin, nouveau pas tant que ça puisqu'il s'agit du circuit Cheep-Cheep Island de l'épisode GBA, Mario Kart Super Circuit. Ce n'est pas le premier circuit du Mario Kart de la Game Boy Advance à se retrouver dans Mario Kart Tour puisqu'il y avait déjà notamment les deux premiers Bowser's Castle et le circuit Sunset Wilds. Au total, avec Cheep-Cheep Island, Mario Kart Tour inclut désormais pas mois de 40 circuits rétro.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.

