La course Bowser vs Donkey Kong débarque dans Mario Kart Tour

Amis pilotes et férus de karting, le circuit Bowser Vs DK débarque dans Mario Kart TOUR. Dans celui-ci les deux plus grands méchants (oui Donkey Kong n'a pas toujours été l'allié de Mario) du royaume champignon vont s'affronter dans une course effrénée. Vous allez devoir choisir votre équipe (choisissez-bien, vous ne pourrez pas revenir sur votre décision), et marquer des points pour celle-ci. Disponible dès à présent et jusqu'au 19 mai la course vous permettra de débloquer le personnage dont vous aurez rejoint les rangs.

