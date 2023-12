Mario Kart 8 Deluxe Pass circuits additionnels - Nintendo met à l'honneur tous les circuits du jeu

Après plus de 9 ans , l'aventure Mario Kart 8 est enfin complète après la sortie de tous ses DLC (les deux premiers sur Nintendo Wii U qui sont incorporés de base dans la version Nintendo Switch du jeu Mario Kart 8 Deluxe) et la dernière vague de circuits du Pass circuits additionnels. 96 courses, toutes différentes les unes des autres, partagées entre les courses originales et les anciens circuits modernisés.

Nintendo a choisi aujourd'hui de tous les mettre à l'honneur dans une vidéo compilant l'intégralité de ces 96 pistes. Quelles sont vos courses favorites de Mario Kart 8 maintenant que celui-ci est enfin complet ?