Mario Kart 8 Deluxe European Championship - Nintendo recherche les 24 meilleurs pilotes européens

Si Mario Kart 8 Deluxe n'a aucun secret pour vous, que ce soit en local ou en online, pourquoi de pas tenter de participer au tout premier Mario Kart 8 Deluxe European Championship ? Nouvelle compétition mise en place par Nintendo, les qualifications, au nombre de 3 débuteront à partir de ce samedi 19 août, et permettront de sélectionner un total de 24 joueurs qui s’affronteront dans la grande finale qui aura lieu en Allemagne début octobre. A noter que bien qu'il y ait des prix mentionnés dans les termes et conditions du championnat, la nature de ces derniers ne semblent pas clairement mentionnés.

Pour participer aux qualifications, les joueurs disposant d’un abonnement Nintendo Switch Online actif doivent rejoindre le tournoi dans le jeu pendant la période de validité en sélectionnant Jeu en ligne, Tournoi, Entrer un code, et en saisissant le code du tournoi concerné. Lors des qualifications, les pilotes gagnent des points en fonction de leur place à l’arrivée, et à la fin, les huit meilleurs scores de la session se qualifient pour la grande finale.

Les joueurs qualifiés accèderont aux Nintendo European Championships 2023 qui se dérouleront les 7 et 8 octobre au centre VILCO à Bad Vilbel, près de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne*. En plus d’une compétition de Mario Kart 8 Deluxe, cet événement de deux jours proposera également le dénouement d’une compétition européenne de Splatoon 3, dans laquelle les 12 meilleures équipes d’Europe s’affronteront lors de phases de groupes et de phases à élimination directe pour remporter le trophée d’or tant convoité.

*Transports et hébergements défrayés