Manic Mechanics - Un nouveau jeu coopératif sur Nintendo Switch

Le studio 4J Studios vient de dévoiler la sortie de Manic Mechanics sur Nintendo Switch à l'occasion du dernier Nintendo Direct. Le titre sera officiellement disponible à partir du 13 juillet prochain , et vous proposera des parties endiablées en coopération en local et en ligne.

Dans Manic Mechanics, jusqu'à quatre joueurs enfilent leurs salopettes et se rendent sur Octane Isle, une île où tout tourne autour de la mécanique, afin de se faire un nom en tant que mécaniciens itinérants. Les joueurs devront défier les maîtres mécaniciens qui règnent sur l'île pour prouver que leur équipe est digne de rejoindre la guilde des mécaniciens.

Le but du jeu est de réparer le plus grand nombre de voitures (ou de camions, d'hélicoptères, de tracteurs, de mini sous-marins, d'OVNIs...) avant la fin du temps imparti. Cela peut sembler facile, mais plus les mécaniciens travaillent vite, plus le chaos s'installe. Les processus mécaniques complexes sont entravés par des fuites de carburant, des pneus qui explosent, des robots qui court-circuitent, des vaches qui déboulent et même des enlèvements par des extraterrestres, avec des conséquences hilarantes et chaotiques.