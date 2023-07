Manic Mechanics - Les mécanos sont de sortie sur Nintendo Switch

Nouvelle création de 4J Studios, Manic Mechanics est disponible dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch. Que ce soit en solo ou entre amis, l'île d'Octane vous attend pour réparer un maximum de véhicules. Pour fêter la sortie du jeu, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Il est temps de repasser votre salopette et de rattacher votre ceinture à outils ! Dans Manic Mechanics, vous et jusqu'à trois amis mécanos êtes au service des résidents férus de mécanique de l'île d'Octane.

Votre mission ? Faire vos preuves dans les cinq quartiers de l'île d'Octane et défier les maestros mécanos qui les dirigent. Réparez autant de voitures, de camions, de motos, de tracteurs, de mini-sous-marins (et même d'ovnis) que possible pour démontrer votre talent dans cette course contre la montre effrénée.

Venez à bout de 25 niveaux différents, tous plus exigeants les uns que les autres. Chaque partie est unique ! Relever les défis d'un garage est une chose, mais le maîtriser et battre le meilleur score de votre équipe demande de la coordination, des compétences et de la détermination.

Vous et jusqu'à trois autres joueurs découvrirez un véritable chaos mécanique en coop et devrez former une équipe parfaitement rodée lors de sessions en local, sans fil ou encore en ligne. Enregistrez les meilleurs scores de votre équipe, débloquez de nouveaux personnages et découvrez des secrets cachés en explorant ensemble l'île d'Octane.

Plus vite vous travaillez, plus le chaos se déchaîne. Des feux de carburant, des pneus qui explosent, des robots qui disjonctent, des vaches qui se bousculent et des enlèvements par des extraterrestres... tout peut arriver sur l'île d'Octane. Mais grâce à votre travail d'équipe, à vos compétences et peut-être à un peu de chance, vous pourrez rejoindre les Mécanos dingos !