Manga The Legend of Zelda: Twilight Princess - Un coffret collector réunissant les 11 tomes disponible en France

Par ggvanrom - Il y a 23 minutes

Dire que sept années séparent la sortie du Tome 1 et du Tome 11 du Manga The Legend of Zelda: Twilight Princess, édité dans nos contrées par Soleil Manga entre janvier 2017, et mars 2025. Annoncé au printemps dernier, le coffret regroupant les 11 tomes du manga est enfin disponible en France chez nos revendeurs habituels. Une occasion parfaite pour (re)découvrir la vision de cet opus si particulier, revisité par Akira Himekawa.

Coffret The Legend of Zelda: Twilight Princess
Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut être fier de lui : sa gentillesse, son courage et sa dévotion lui ont permis d'être totalement intégré dans cette communauté. Mais Link a peur que les villageois finissent par découvrir le terrible secret de son passé ! Et si ses cauchemars annonçaient le retour imminent des êtres maléfiques du monde de la pénombre ?

The Legend of Zelda : Twilight Princess
Nintendo
Nintendo

  • 15 décembre 2006
  • 11 décembre 2006
  • 02 décembre 2006

