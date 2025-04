La Manette Nintendo Gamecube uniquement compatible avec la Console Virtuelle mais...

Si les exclusivités ne seront pas légions lors de la sortie de la Nintendo Switch 2 le 5 juin prochain , les joueurs rétro auront le plaisir de profiter de la nouvelle Console Virtuelle dédiée cette fois-ci à la Nintendo Gamecube. Pour rappel, les possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui continueront leur abonnement sur Nintendo Switch 2 pourront profiter dès le lancement de la console de 3 titres emblématiques de la console cubique, à savoir :

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Soul Calibur 2

F-ZERO GX

En plus de la Console Virtuelle en elle-même, et comme pour les précédentes, cette dernière sera accompagnée pour les joueurs le désirant d'une manette Nintendo Gamecube sans-fil, qui est pour l'instant réservée uniquement sur invitation sur le My Nintendo Store. Si comme votre serviteur vous avez regardé le trailer de l'annonce de la Console Virtuelle sur la chaîne Nintendo France, une mention discrète à la fin de la vidéo mentionne que la manette ne sera compatible qu'avec la Console Virtuelle. En soit, ce n'est pas plus une surprise que ça, car toutes les autres manettes Console Virtuelle indiquent un message similaire à l'arrière de la boîte comme vous pourrez le constater sur nos captures maison (a l'exception de celle de la Mega Drive, mais vu la conception de la manette...)

Si l'information est susceptible d'en énerver certains, il convient néanmoins de relativiser. Cette mention est présente sur les vidéos des chaînes de Nintendo France et de Nintendo UK, mais rien en revanche du côté de Nintendo of America. Si de par leur conception il n'était pas envisageable de jouer à des jeux Switch avec des manettes NES ou SNES, certains joueurs courageux arrivaient tout de même à utiliser celles de la Nintendo 64 sur des jeux Nintendo Switch (non sans quelques restrictions). La manette Nintendo Gamecube originelle n'avait pas de deuxième gâchette sur la tranche gauche, mais cette nouvelle version l'a bien implanté sur le dessus, certes en tout petit, mais elle est présente.. Pourquoi s'embarrasser d'un nouveau bouton bouton si la manette doit être utilisée uniquement sur un logiciel où ledit bouton n'existe pas ?

On reste pour le moment sur une communication encore très floue sur la manette. On se retrouve, comme pour les autres manettes de la gamme, avec un produit qui est surtout là en priorité pour renforcer le côté nostalgique, et siéger dans une belle vitrine. Nous rappelons en parallèle que l'adaptateur USB des manettes filaires Gamecube sorti sur Wii U et Nintendo Switch sera toujours compatible avec la Nintendo Switch 2, et que si vous le désirez, des manettes Switch reprenant l'appareille de la mythique manette Gamecube sont proposées dans le commerce (au hasard la Nyxi Wizard).

Source : Nintendo