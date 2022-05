MADiSON - Un nouveau jeu d'horreur fera son apparition cet été en version physique sur Nintendo Switch

Si en cliquant sur cette news vous vous imaginiez une petite chorégraphie estivale avec un accordéon dans le fond de la pièce, faite marche arrière, avec MADiSON nous sommes sur une ambiance radicalement différente. Jeu d'horreur développé par Bloodious Games, MADiSON va avoir le luxe de s'offrir une version physique cet été sur Nintendo Switch, PS4 et PS5 grâce au partenariat trouvé entre l'éditeur Perp Games et le distributeur Just For Games. Si les version physiques seront disponibles le 24 juin sur les consoles de Sony, les joueurs Nintendo devront quant à eux attendre une sortie dans le courant du mois d'août .

Aperçu des versions physiques pour les consoles Playstation