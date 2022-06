MADiSON s'offre un nouveau trailer et dévoile le contenu de son édition physique

En attendant la sortie cet été du jeu d'horreur MADiSON, Perp Games, le développeur Bloodious Games et Just For Games reviennent vers nous cette semaine avec de nouvelles informations sur le jeu. Nous avons ainsi le droit à un tout nouveau trailer à retrouver ci-dessous, ainsi que davantage de détails sur le contenu des versions physiques du jeu. Pour rappel, MADiSON sortira sur Nintendo Switch le 26 août 2022 .

À propos de MADiSON :

SUBISSEZ LA PUNITION BRUTALE D’UN DÉMON VOUS FORÇANT À POURSUIVRE UN RITUEL SANGLANT.

MADiSON est un jeu d’horreur psychologique à la première personne immersif et terrifiant, avec un gameplay troublant et un récit tout aussi troublant et convaincant. À l’aide d’un vieil appareil photo instantané, connectez le monde humain à l’au-delà. Résolvez des énigmes, explorez votre environnement et, surtout, survivez.

Caractéristiques principales :

Subissez la punition brutale d’un démon vous forçant à poursuivre un rituel sanglant.

La pression phycologique et le Survival Horror se fondent alors que vous essayez de survivre.

Perdez-vous dans cette expérience immersive et terrifiante grâce à des visuels et des sons 3D de haute qualité.

Surveillez chaque pas que vous faites et faites attention à ne pas attirer l’attention du démon. Vous ne serez pas seul.

Utilisez l’appareil photo instantané pour survivre à cette torture.

Développez les photos que vous prenez manuellement et faites face à la peur de dévoiler la vérité.

Les événements activés aléatoirement et les énigmes changeant tout au long du jeu assurent un niveau de rejouabilité plus élevé.

Recherchez tout, ramassez des éléments et interagissez avec eux pour survivre aux entités.