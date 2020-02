Lydia - Près de 1000 dons effectués grâce au DLC #LydiaDonation

Abordant le sujet assez dur des problèmes de dépendances des parents vu par les yeux d'un enfant, Lydia a su marquer les esprits de bon nombre de joueurs ayant tenté l'expérience sur Nintendo Switch depuis sa sortie le 17 janvier dernier . En charge de l'édition du titre, le studio nakana.io nous informe ce jour que près de 1000 donations ont été effectuées par le biais du DLC proposé dans le jeu : #LydiaDonation.

Pour rappel, ce DLC est vendu 1€ et tous les revenus nets reçus seront transférés à Fragile Childhood, un organisme à but non lucratif chargé de la prévention des dommages causés par la toxicomanie des parents. Dans le jeu, les joueurs recevront un livre de coloriage des monstres que Lydia peut peindre avec des couleurs joyeuses.

Pour ceux souhaitant faire l'acquisition du titre mais aussi faire un don, nakana.io a annoncé qu'un bundle contenant le jeu et le fameux DLC était d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Source : Io