Lydia nous conte son histoire sur Nintendo Switch

On le sait que trop bien, les enfants n'ont pas tous la chance de grandir dans des foyers harmonieux et sans problème. Lydia est un jeu développé par Platonic Partnership nous mettant dans la peau de la jeune Lydia, vivant avec des parents alcooliques dont la vie est brisée.

Derrière cette présentation pour le moins peu flatteuse se cache en fait une histoire basée sur les souvenirs d'enfance des développeurs du jeu, qui ont été confrontés à ces problèmes d'alcoolismes durant leur enfance, et qui ont marqué leur vie comme beaucoup d'autres enfants. Ce jeu ayant déjà reçu d'excellentes critiques par la presse et les joueurs s'apprête à sortir sur Nintendo Switch avec la contribution de l'éditeur Nakana.io.

Afin de réussir à sensibiliser un maximum de joueurs, le titre est disponible dans de nombreuses langues, dont le français, et sera proposé le 17 janvier 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 4€. Un "DLC-donation" sera également disponible en même temps que le titre, et proposé au prix de 1€, dont les revenus seront reversés à une association à but non lucratif dénommée Fragile Childhood.