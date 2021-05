Sauvez les fonds marins dans le sublime plateformer Lumione

C'est dans une superbe bande-annonce que s'est annoncé Lumione un jeu de plateformes à la direction artistique remarquable. Dans la droite lignée d'un Ori dont il s'inspire visuellement et sur lequel il fonde ses thématiques et avec le challenge d'un Celeste, Lumione assume ses inspirations et semble vouloir apporter sa pierre à l'édifice des plateformers visuellement très travaillés et au level design au poil. Reste encore à savoir si le jeu sera à la hauteur de ses ambitions mais pour l'instant, et comme vous pouvez le constater ci-dessous, le jeu semble tirer son épingle du jeu visuellement.

Aucune date ou fenêtre de sortie n'ont malheureusement été données par les développeurs de chez Glimmer Studio. Vous pouvez cependant visionner la première bande-annonce du jeu ci-dessous ainsi que les premières infos données par les développeurs.

Que pensez-vous de cet hériter d'Ori et de Celeste ?

À PROPOS DE CE JEU

Lumione est un jeu de plateforme vous plongeant dans l'univers des profondeurs marines. Les fonds marins étant accablés par les ténèbres, Glimmer rêve de rendre à son foyer sa splendeur passée, et décide de passer à l'action ! Vous incarnez Glimmer, une fée marine attirée par la Lumière, quittant les abysses pour percer les ténèbres affligeant les profondeurs, et cherchant des réponses de par le monde, mais aussi en lui-même. Vous devrez surmonter des épreuves de sagesse et de courage pour découvrir les bienfaits de la Lumière.



- Un rendu visuel incroyable associé à une musique et des effets sonores magnifiques créent une ambiance de jeu éthérée et en constante évolution. La beauté regorge de dangers, et vous le découvrirez en bondissant et manœuvrant au travers de niveaux océaniques époustouflants.

- Utilisant l'Unreal Engine 4 et une technologie de concept art 3D, les couleurs éclatantes des paysages sous-marins variés renforceront à coup sûr le sentiment d'exploration et d'aventure. Le voyage foisonne de surprises, parfois calme et propre à l'introspection et parfois nerveux et exigeant, afin de mieux vous plonger dans cette expérience de jeu.

- Des centaines de niveaux conçus avec soin, avec des dizaines de mécaniques de jeu pour en assurer l'exigence, ainsi que la jouabilité.

- Nous ne croyons pas en des concepts complexes et exhaustifs d'évolution du personnage. Vous devrez anticiper vos mouvements et vous préparer à réagir aux dangers imminents, afin de traverser le labyrinthe des profondeurs marines et atteindre la fin de votre périple.



Le jeu est facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Les joueurs prendront le contrôle de Glimmer, une fée des profondeurs, et devront tenter d'atteindre la fin de chaque niveau en évitant toutes sortes d'obstacles mortels. Glimmer peut bondir et s'accrocher aux murs, mais aussi voler sur une courte distance et dans toutes les directions. Vous ne pourrez cependant utiliser cette capacité qu'une seule fois avant de devoir la recharger en atterrissant sur une surface ou en touchant certains éléments. Vous devrez maîtriser les mécaniques de jeu et parfaire vos compétences afin de surmonter les défis qui vous attendent. L'échec est inévitable, et il vous faudra persévérer pour survivre au voyage. Tous les espoirs reposent sur vous afin de mener Glimmer à destination.