Lumione dévoile sa superbe bande-annonce de lancement

Lumione, un jeu indépendant développé par Glimmer Studio et sorti tout récemment sur Nintendo Switch vient aujourd'hui nous apaiser avec sa bande-annonce de lancement spécialement réalisée pour célébrer sa sortie le 13 octobre dernier . Dans ce jeu vous devrez conquérir tous les niveaux de ce jeu de plateforme afin de sauver les fonds marins, il vous faudra pour cela affronter les ténèbres des abysses pour y trouver votre propre lumière.

Si le gameplay du jeu pourrait sembler simple au premier abord, Lumione vous mettra à l'épreuve à la manière d'un Ori ou d'un Celeste, à vos manettes donc, fans de challenges en 2 dimensions ! Lumione vous coûtera par ailleurs 10,29 euros sur l'eShop.

Lumione est un jeu de plateforme à défilement horizontal vous plongeant dans les profondeurs marines. Le jeu aborde des thèmes comme la persévérance et la poursuite de ses rêves. Vous incarnerez Glimmer, une Fée des profondeurs de l'océan venant d'échapper à la Noirceur et suivant le chemin vers la Lumière. Cette dernière vous guidera afin d'atteindre vos rêves, vos espoirs et d'en savoir plus sur votre place dans le monde qui vous entoure. Surmontez des épreuves de sagesse et de courage pour rapporter une lueur d'espoir dans les ténèbres des fonds marins.

Un voyage à couper le souffle à travers les océans

Développé avec le moteur graphique UE4, le jeu emploie un procédé unique qui combine concept arts et modèles 3D afin de produire des graphismes époustouflants et dynamiques. Ajoutez à cela une musique originale et des effets sonores immersifs, et le jeu prendra vie sous vos yeux au fil de vos aventures dans cet univers marin.

Un jeu de plateforme qui ne pardonne pas

Un gameplay simple à la difficulté exigeante. Vous contrôlerez notre héros Glimmer et devrez le mener à la fin de chaque niveau en sautant, grimpant et volant, tout en évitant des pièges et obstacles mortels. Les défis qui vous attendent ne sont pas pour ceux qui se découragent facilement, mais en progressant dans le jeu et en affinant vos réflexes, vos succès n'en seront que plus gratifiants.

Astuce : Lorsque vous volez, vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions pendant un court instant. Cependant, cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois avant de devoir la recharger. Pour cela, il suffit d'atterrir sur une surface ou de déclencher certains mécanismes.

170 niveaux et plus de 10 mécaniques de jeu

La version complète du jeu contient pas moins de 170 niveaux, chacun conçu avec de nombreux défis impliquant des éléments de gameplay inédits. Le titre dispose de plus de 10 mécaniques de jeu uniques axées sur l'idée de traverser l'environnement, comme le « rayon laser », la « boule de flipper » et bien d'autres. Il vous faudra éviter ces obstacles ou au contraire en tirer parti afin de finir les niveaux et d'avancer dans le jeu.