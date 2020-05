Luigi s'incruste dans Zelda Breath of The Wild

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un jeu enchanteur qui continue de faire rêver les joueurs du monde entier. Rien que l'année (fiscale) dernière, le jeu s'est encore écoulé à près de 4,64 millions dans le monde, portant le total des ventes à 17,41 millions ! Cependant, un moddeur a eu l'idée d'apporter un peu de changement au jeu que tout bon joueur qui se respecte commence à bien connaître, en lui ajoutant un nouvel héros : Luigi ! Un héros totalement incongru dans cet univers qui donne un résultat surprenant comme vous pourrez le constater en regardant la vidéo ci-dessous. Luigi réussira-t-il à soulever l'épée de légende ? Le suspens est à son comble...

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Gonintendo