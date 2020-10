Luigi peut être débloqué dans Super Mario Bros. 35

Super Mario Bros.35 fait rage actuellement chez tous les possesseurs de Nintendo Switch, abonnés au Nintendo Switch Online. Si vous êtes fans, sachez que des joueurs ont découvert récemment qu'il était possible de jouer au jeu avec Luigi. Pour cela, il fallait avoir atteint un rang supérieur à 100 puis maintenir le bouton L lors du démarrage de la partie. Une procédure, à priori plutôt simple, même si depuis, certains joueurs ont fait savoir que la manipulation était peut-être plus hasardeuse. N'hésitez pas, en tout cas, à essayer et à nous faire part de vos expériences. L is real.

Hold L when you start a match and you can be a Luigi! L is real in SMB35! #SuperMarioBros35 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch pic.twitter.com/ixEM5FtU5r — Combo @ Open Commissions (@CombotronRobot) October 20, 2020