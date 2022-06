LOUD se dévoile dans un trailer musical

En quête de jeux de rythme pour vous occuper cet été ? Le développeur Hyperstrange et QubicGames ont de quoi vous satisfaire avec l'annonce de LOUD, un jeu orienté arcade attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 15 juillet 2022 . Proposé au prix de prix de 8,99€ pour son lancement, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Frappez ces accords, les riffs commencent dès maintenant ! Respirez profondément et entrez dans un voyage musical pour réaliser vos rêves et devenir un véritable artiste !

Plongez dans l'ultime expérience de guitare d'arcade et perdez-vous dans ses rythmes et ses magnifiques effets audiovisuels.

C'est l'histoire d'Astrid, une adolescente qui n'a pas vraiment envie de « grandir ». Nous sommes tous passés par là. Pour se changer les idées, elle occupe son temps libre avec son plus grand amour : la musique. Prenez votre manche à balai et jouez à votre guise, votre chambre est votre scène ! Grattez des airs de malade comme un groupe qui joue dans son garage, jouez de la air guitar dans le métro ou dans un pub local, et rejoignez Astrid dans une folle aventure pour signer son premier contrat avec un recruteur de talents.

CARACTÉRISTIQUES :